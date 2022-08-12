Російський одноклубник Руслана Маліновського проведе сезон у Торіно.
Олексій Міранчук, ФК Торіно
12 серпня 2022, 12:38
Торіно на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту із півзахисником Аталанти Олексієм Міранчуком.
Орендну угоду з 26-річним росіянином розраховано до літа 2023 року.
За інформацією ЗМІ, Торіно зможе викупити футболіста за 12 мільйонів євро.
Минулого сезону Міранчук провів 25 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест готовий заплатити за Маліновського 15 мільйонів євро.