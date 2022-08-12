Італія

Російський одноклубник Руслана Маліновського проведе сезон у Торіно.

Торіно на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту із півзахисником Аталанти Олексієм Міранчуком.

Орендну угоду з 26-річним росіянином розраховано до літа 2023 року.

За інформацією ЗМІ, Торіно зможе викупити футболіста за 12 мільйонів євро.

Минулого сезону Міранчук провів 25 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест готовий заплатити за Маліновського 15 мільйонів євро.