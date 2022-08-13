Італія

Міланський клуб застрахує себе від утрати Шкрініара.

Міланський Інтер, як не поточного літнього трансферного вікна, так наступного, із великою часткою ймовірності втратить центрального захисника Мілана Шкрініара, контракт якого має добігти кінця наприкінці наступного футбольного року, тоді як зацікавленість французького Парі Сен-Жермен у його послугах уже зараз зростає з кожним наступним днем.

Утім, керівництво "зебр" будує плани одразу на кілька кроків уперед, тож найближчим часом для 27-річного словака має бути знайдена гідна заміна.

Інтер раніше вже встиг виявити зацікавленість у послугах швейцарського захисника дортмундської Боруссії Мануеля Аканджі, проте з переходом 27-річного футболіста міланський клуб квапитись не буде.

У Аканджі, як і у Шкрініара, контракт спливає наступного літа, тож, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "нерадзуррі" вбачають за потрібне просто домовитись із ним щодо попереднього узгодження необхідних умов співпраці, а вже з наступного сезону гравець долучиться до складу італійського гранда на правах вільного агента.

У минулому сезоні Аканджі відіграв 36 матчів, забивши один гол.