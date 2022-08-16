Італія

Лондонці посилили оборонну лінію.

Тоттенгем активно працює над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клубу, новачком команди став футболіст Удінезе Дестіні Удогі.

Центральний захисник підписав із Тоттенгемом контракт терміном на п'ять років – до 2027 року. Проте наступний сезон він проведе на правах оренди в Удінезе.

Минулого сезону Удогі провів 37 матчів, у яких відзначився п'ятьма забитими голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше Наполі розпочав переговори з Тоттенгемом щодо Ндомбеле.