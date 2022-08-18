Італія

Клуб із Удіне може стати ключовою вершиною трансферного трикутника.

Під час цьогорічного трансферного вікна італійський Удінезе намагався виконати точкове підсилення власного складу на тлі відходу обох ключових флангових захисників, Науеля Моліни та Дестіні Удоджи.

Проте найближчим часом розташування "зебренят" може залишити ще й гравець правого флангу оборони Брандон Соппі, що змусить клуб вчергове виходити на ринок у пошуках гідної заміни.

20-річного француза захотіла бачити в себе бергамаська Аталанта, яка вже запросила гравця на медичне обстеження, і готова заплатити за його трансфер 9 млн євро + 1 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.

Як повідомляє італійська преса, на зміну Соппі Удінезе хоче взяти правого захисника лондонського Арсенала Ектора Бельєріна, який не має достатнього рівня уваги збоку головного тренера "канонірів" Мікеля Артети.

Минулий сезон 27-річний іспанець провів на батьківщині в складі севільського Бетіса, відігравши 32 матчі, у яких зробив п’ять гольових передач.

Конкурувати з Удінезе за право підписати досвідченого виконавця буде каталонська Барселона.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 20 млн євро.