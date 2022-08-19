Італія

Італійці пропонують Дніпру-1 вигідні умови.

Форвард Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик все ще може перейти до Серії А.

Як повідомляє TUTTOmercatoWEB, Салернітана зробила Дніпру-1 пропозицію щодо оренди українця за 1,2 мільйона євро з подальшим правом викупу за 8 мільйонів євро плюс бонуси. Розмір бонусів – приблизно 800 тисяч євро.

Також, за інформацією джерела, дніпряни не зацікавлені віддавати гравця в оренду, а зацікавлені лише у повноцінному продажу.

Раніше повідомлялося, що також отримати Довбика хоче Торіно.

Минулого сезону Довбик провів 17 матчів в УПЛ, забив 14 голів та віддав 5 гольових передач.