Україна

Украинец может пополнить состав "быков".

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик все ще може перебратися до клубу Серії А Торіно, повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, Довбик залишається у полі зору клубу з Турина та високо цінується головним тренером Іваном Юричем.

Раніше українця пов'язували з переходом до Салернітани та Болоньї.

Минулого сезону Довбик провів 17 матчів в УПЛ, забив 14 голів та віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, сьогодні у рамках першого матчу раунду плей-оф за вихід до Ліги Європи Дніпро-1 зіграє проти кіпрського АЕКа з міста Ларнака. Матч стартує о 21:00. Football.ua проводить текстову онлайн-трансляцію.