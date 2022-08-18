Інтер розглядає різні варіанти посилення оберненої лінії поля в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, "неррадзурі" розпочали переговори про перехід захисника Лаціо Франческо Ачербі.

Минулого сезону досвідчений захисник відіграв у 36 матчах, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі.

Нагадаємо, що Інтер розглядає й інші варіанти посилення складу — клуб хоче отримати Аканджі в якості вільного агента наступного літа.