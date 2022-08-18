Захисник Лаціо може змінити клуб.
Франческо Ачербі, getty images
18 серпня 2022, 20:59
Інтер розглядає різні варіанти посилення оберненої лінії поля в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, "неррадзурі" розпочали переговори про перехід захисника Лаціо Франческо Ачербі.
Минулого сезону досвідчений захисник відіграв у 36 матчах, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі.
Нагадаємо, що Інтер розглядає й інші варіанти посилення складу — клуб хоче отримати Аканджі в якості вільного агента наступного літа.