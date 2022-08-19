Італія

Трансфер до французького клубу малоймовірний.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський не бажає переходити до Марселя. Про це пише La Provence OM.

За інформацією видання, сторони обговорювали обмін Маліновського на Ченгіза Ундера, проте обидва футболісти не хочуть переходити до Марселя та Аталанти відповідно.

Українець розглядає варіант із трансфером до АПЛ. Нагадаємо, раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що Маліновським цікавиться Ноттінгем Форест.

Зазначимо, що Руслан перейшов до Аталанти з Генка 3 роки тому. За цей час він зіграв 129 матчів у всіх турнірах, відзначився 29 голами та віддав 27 результативних передач.