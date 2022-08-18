Італія

Український півзахисник може перебратися до іншого клубу.

Руслан Маліновський у поточне літнє трансферне вікно привернув увагу кілька клубів з інших країн.

Чутки про зміну клубної прописки українцем стали з'являтися досить різко, і не було зрозуміло, в чому їхня причина.

Як повідомляє журналіст Мішеле Крішітьелло, Руслан Малиновський посварився з Джан П'єро Гасперіні після товариського матчу проти Ньюкасла.

Гра із "сороками" була 29 липня. Аталанта програла з рахунком 0:1.

Також стверджується, що український півзахисник не має жодних проблем з менеджментом клубу.

Минулого сезону Маліновський провів 41 гру за Аталанту у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та сім результативних передач.

Нагадаємо, що раніше дружина Руслана Маліновського натякнула на перехід чоловіка в Тоттенгем.