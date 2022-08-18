Український півзахисник може перебратися до іншого клубу.
Руслан Маліновський, getty images
18 серпня 2022, 23:50
Руслан Маліновський у поточне літнє трансферне вікно привернув увагу кілька клубів з інших країн.
Чутки про зміну клубної прописки українцем стали з'являтися досить різко, і не було зрозуміло, в чому їхня причина.
Як повідомляє журналіст Мішеле Крішітьелло, Руслан Малиновський посварився з Джан П'єро Гасперіні після товариського матчу проти Ньюкасла.
Гра із "сороками" була 29 липня. Аталанта програла з рахунком 0:1.
Також стверджується, що український півзахисник не має жодних проблем з менеджментом клубу.
Минулого сезону Маліновський провів 41 гру за Аталанту у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та сім результативних передач.
Нагадаємо, що раніше дружина Руслана Маліновського натякнула на перехід чоловіка в Тоттенгем.