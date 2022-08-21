Італія

Football.ua представляє анонс матчу другого туру чемпіонату Італії-2022/23.

Італійська Серія А стартувала і набирає обертів. У неділю, 21 серпня, відбудеться чи не перша гра нового сезону, яку можна віднести до когорти "топ". Мова, звісно, про "ломбардійське" дербі між Аталантою та Міланом, яке відбудеться у Бергамо.

До слова, ви ж знаєте, що по прибутті до "столиці моди" кожен спочатку потрапляє до рідного міста "Богині"? Так, міланський аеропорт розташований саме у Бергамо!

АТАЛАНТА — МІЛАН

НЕДІЛЯ, 21 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІОН АТЛЕТІ АДЗУРРІ Д'ІТАЛІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАБІО МАРЕСКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Загалом недільну гру можна охарактеризувати як протистояння максимальних веселощів проти максимальної прагматичності. Аталанта за будь-яких умов хоче сяяти й радувати вболівальників красивою грою, тоді як Мілан далеко з не найкращого складу у Серії А витискає максимум результату, жертвуючи естетикою. Кожен із колективів бере своє різними методами.

У першому турі обидві команди здобули впевнені перемоги, хоч і примудрилися самі собі створити проблеми. Мілан першим пропустив у домашній грі проти Удінезе, але у другому таймі зумів довести матч до впевненої звитяги з рахунком 4:2. Перевага команди Піолі по грі була навіть більш ніж відчутною.

Аталанта нехай і пропустила дивакуватим чином відмінений м'яч Сампдорії, проте у підсумку здобула свої законні 3 пункти — 2:0.

Ризикнемо зробити прогноз, що Адемола Лукман вийде у старті бергамасків. У Генуї англієць не тільки відзначився голом з передачі Маліновського, але й дійсно вийшов на поле впевнено. Одразу видно: цей гравець для Гасперіні і під Гасперіні.

А от хто має чи не найменші шанси вийти з перших хвилин, так це Руслан Маліновський. Схоже, між алленаторе "нерадзуррі" та українським хавбеком пробігла страшна чорна кішка, яка зіпсувала прекрасно налагоджені за роки відносини. Чимось це нагадує ситуацію з іншим екс-гравцем УПЛ Алехандро Гомесом, з єдиною лиш різницею, що аргентинець мав у команді серйозніший статус і капітанську пов'язку.

Перед початком сезону Руслан здавався людиною, навколо якого може будуватися стара-нова "Богиня". Але спочатку з'явилося безліч чуток про можливий трансфер українця в Англію і не тільки, а згодом у пресу вилізла інформація, що Гасперіні та Маліновський посварилися після товариської гри проти Ньюкаслу. Добре, що без бійки — відсилка тут зрозуміла.

Масла у вогонь згодом підлив і сам алленаторе, який заявив, що Аталанті потрібен футболіст, який може гарантувати більше 6 голів за сезон. Тим самим Джан П'єро добряче "задів" Руслана. Коротше кажучи, якщо наш співвітчизник і з'явиться на полі проти Мілана, то цілком вірогідно, що одягне у цей день футболку Аталанти востаннє.

До слова, цього тижня бергамаски підсилилися правим захисником Удінезе Брендоном Соппі. Втім, побачити його у складі ми не думаємо — всю праву бровку за традицією закриватиме Хатебур. Хоча це лише поки, адже Ханс може піти шляхом Фройлера і стати "лісником". А може вони й нашого хлопця із собою заберуть...

Щодо Мілана, то у порівнянні з грою проти Удінезе у старті точно слід очікувати одну зміну. Раде Крунич на тренуваннях обзавівся проблемами із підколінним сухожиллям, і тому на його місці можна очікувати Бакайоко. Найбільші оптимісти сказали би про Тоналі, проте італієць почав тренуватися тільки цього тижня і навряд буде готовий вийти на поле з перших хвилин.

Де Кетеларе? Ні, скоріше "бельгійський Кака" знову вийде на заміну. Діас, якого бельгієць здатен замінити за позицією, провів аж надто якісну гру минулого тижня. Шарль показав дива техніки у центрі поля за комфортної переваги своєї команди, але ж наразі цього замало.

На нашу думку, вболівальників цього недільного вечора чекає прекрасна й видовищна гра. Кожна зі сторін має оборону, яка здатна помилитися, а також атаку, яка вміє придумати багато цікавого. Так, ці компоненти в обох команд є спільними навіть не дивлячись на тотальну відмінність їхньої філософії.

А перемога таки дістанеться Мілану, якого букмекери й вважають фаворитом — нехай і з невеликим відривом. Холодний розрахунок одержить звитягу над гарячими головами, які вступили у дуже непрості часи.

Орієнтовний склад Аталанти: Муссо — Толої, Джимсіті, Околі — Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Мелле — Пашаліч, Лукман — Муріель

Орієнтовний склад Мілана: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Тео Ернандес — Беннасер, Бакайоко — Мессіас, Діас, Леау — Ребич

Не зіграють: Крунич, Ібрагімович (обидва — Мілан, травма)

Під питанням: Тоналі (Мілан)

ПРОГНОЗ 2:3