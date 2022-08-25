Італія

Час бажаючих придбати гравця сплив.

У попередньому сезоні португальський нападник Рафаель Леау відіграв одну з визначальних ролей у перемозі італійського Мілана в Серії A, завдяки чому одразу став бажаним виконавцем для багатьох провідних клубів Європи.

Щодо 23-річний футболіста останнім часом з’являється все більше чуток про те, що він зможе змінити поточне місце роботи, а серед претендентів на його придбання є такі відомі клуби як французький Парі Сен-Жермен чи лондонський Челсі.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, час бажаючи придбати Леау вже сплив.

У чинному контракті гравця існує пункт щодо можливого трансферу за божевільні 150 млн євро, однак він діє тільки один місяць на рік — у липні, тоді як у інший час "россонері" буде практично неможливо вмовити його продати.

У цьому сезоні Рафаель відіграв уже два матчі, результативними діями при цьому не відзначався.