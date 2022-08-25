Україна

Розбірки між Рухом та офіційним транслятором УПЛ продовжуються.

Перший тур УПЛ приніс не лише радість уболівальникам від повернення футболу в Україні, а й ознаменувався вже традиційними скандалами.

На матч Рух — Металіст (1:2) не змогла потрапити знімальна група офіційного транслятора Setanta Sports. Наслідки не змусили на себе довго чекати. Під час матчу трансляцію було заблоковано на всіх ресурсах: клубний YouTube-канал, NTA та MEGOGO.

Сьогодні історія отримала продовження. Рух повідомив у своїх соцмережах, що на клубний сайт було скоєно дві кібератаки. Львів'яни навіть з'ясували джерело атак.

Нагадаємо, що матч Рух — Металіст тричі переривався через повітряну тривогу.