Розбірки між Рухом та офіційним транслятором УПЛ продовжуються.
Григорій Козловський
25 серпня 2022, 15:41
Перший тур УПЛ приніс не лише радість уболівальникам від повернення футболу в Україні, а й ознаменувався вже традиційними скандалами.
На матч Рух — Металіст (1:2) не змогла потрапити знімальна група офіційного транслятора Setanta Sports. Наслідки не змусили на себе довго чекати. Під час матчу трансляцію було заблоковано на всіх ресурсах: клубний YouTube-канал, NTA та MEGOGO.
Сьогодні історія отримала продовження. Рух повідомив у своїх соцмережах, що на клубний сайт було скоєно дві кібератаки. Львів'яни навіть з'ясували джерело атак.
Нагадаємо, що матч Рух — Металіст тричі переривався через повітряну тривогу.