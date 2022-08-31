Італія

Досвідчений словенський футболіст став вільним агентом.

Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з нападником Йосипом Ілічичем.

Контракт із 34-річним словенським нападником розірвано за взаємною згодою сторін. Клуб подякував футболісту за спільну роботу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Ілічич перебрався до Аталанти у 2017 році з Фіорентини. За 5 сезонів він зіграв у 173 матчах, забив 60 голів та віддав 44 результативні передачі.

Нагадаємо, що протягом кар'єри в Ілічича виникали проблеми із психічним здоров'ям. Через це він надовго випадав зі складу Аталанти.

Перед початком сезону Аталанта виставила Ілічича на трансфер, але охочих купити нападника не знайшлося.