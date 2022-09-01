Це вже шоста оренда для 27-річного вінгера.
Марко П'яца, ФК Емполі
01 вересня 2022, 20:00
Емполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Ювентуса Марко П'яцою.
Орендну угоду з 27-річним хорватом розраховано до літа 2023 року. У контракті футболіста є опція викупу.
Нагадаємо, П'яца перебрався в Ювентус із загребського Динамо у 2016 році та провів за команду 14 матчів.
За цей час він шість разів віддавався в оренду – Марко виступав за Шальке, Фіорентину, Андерлехт, Дженоа та Торіно.
Минулого сезону П'яца провів 26 матчів у складі Торіно, у яких відзначився трьома голами.