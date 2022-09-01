Італія

Українець провів на полі 60 хвилин, але не зміг допомогти своїй команді здобути очки.

У четвертому турі італійської Серії А туринський Ювентус на своєму полі обіграв Спецію з рахунком 2:0.

У складі "старої синьйори" голами відзначилися Влахович і Мілік, які відзначилися на 9 та 91 хвилинах відповідно.

У цьому матчі у стартовому складі гостей на поле вийшов український півзахисник Віктор Коваленко, який провів на полі 60 хвилин, після чого його замінили на Кевіна Агудело.

Авторитетний портал WhoScored поставив українцю оцінку у 6,3 бала, що є середньою оцінкою з натяжкою. Найкращим був Адрієн Рабьо — 7,5 балів.

У той же час SofaScore поставив Віктору оцінку у 6,7 балів, а найкращим був Бремер – 8 балів.

Нинішнього сезону Коваленко провів три поєдинки, але поки що без результативних дій.

Після чотирьох турів Спеція набрала чотири бали та посідає 13 місце у турнірній таблиці італійської Серії А.