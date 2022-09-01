Стали відомими склади команд на матч Серії А.
Руслан Маліновський, getty images
01 вересня 2022, 21:17
Аталанта в рамках поєдинку четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії прийме на своєму полі Торіно.
Головний тренер бергамасків Джанп'єро Гасперіні залишив у запасі українського півзахисника Руслана Малиновського.
Аталанта: Муссо — Околі, Демірал, Толой — Дзаппакоста, Де Роон, Компейнерс, Соппі — Пашаліч, Едерсон — Сапата
Запасні: Дзортеа, Мехле, Гойлунд, Руджері, Спортьєлло, Лукман, Хатебур, Скалвіні, Россі, Муріел, Маліновський
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Руслан Маліновський залишиться в Аталанті, рішення ухвалив президент клубу/