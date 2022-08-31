Італія

Незважаючи на всі чутки довкола можливого трансферу, українець залишається в обоймі Аталанти.

Український півзахисник Руслан Маліновський потрапив до заявки Аталанти на матч четвертого туру італійської Серії А проти Торіно.

Раніше була інформація про те, що Аталанта готова відпустити українця до французького Марселя, проте сам футболіст відповів відмовою через низьку зарплату від "провансальців".

Нинішнього сезону Маліновський провів три поєдинки, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, матч Аталанта — Торіно відбудеться завтра, 1 вересня, о 21:45 за київським часом.