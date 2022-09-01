Італія

Український півзахисник продовжуватиме виступати за "бергамасків".

Руслан Маліновський привернув увагу кількох європейських клубів у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, український півзахисник залишиться в Аталанті.

Стверджується, що це рішення ухвалив президент клубу Перкассі, незважаючи на сварку між гравцем та головним тренером Джанп'єро Гасперіні.

Нинішнього сезону український пвізахисник провів три поєдинки, в яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що раніше Маліновський відмовив Марселю, хоча Аталанта прийняла пропозицію.