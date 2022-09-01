Український півзахисник продовжуватиме виступати за "бергамасків".
Руслан Маліновський, фото getty images
01 вересня 2022, 20:46
Руслан Маліновський привернув увагу кількох європейських клубів у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, український півзахисник залишиться в Аталанті.
Стверджується, що це рішення ухвалив президент клубу Перкассі, незважаючи на сварку між гравцем та головним тренером Джанп'єро Гасперіні.
Нинішнього сезону український пвізахисник провів три поєдинки, в яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.
Нагадаємо, що раніше Маліновський відмовив Марселю, хоча Аталанта прийняла пропозицію.