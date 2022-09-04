Італія

Тестування гравця не виявило серйозних ушкоджень.

Матч п’ятого туру італійської Серії A між римським Лаціо та неаполітанським Наполі виявився сповненим боротьби, переможцем із якої в підсумку вийшов колектив Лучано Спаллетті (2:1).

Лаціо — Наполі 1:2 Відео голів та огляд матчу

Однак не для всіх учасників цього двобою гра завершилась із фінальним свистком.

Ще наприкінці першого тайму в жорсткому зіткненні в повітрі з захисником Лаціо Адамом Марушичем нападник Наполі Ірвінг Лосано сильно забив голову, після чого навіть не зміг самостійно підвестись на ноги.

Гравець залишав поле за допомоги спеціального автомобіля швидкої, після чого відправився до однієї з місцевих клінік задля проходження додаткових обстежень.

Як повідомляють у прес-службі "південців", приводів для хвилювання стосовно здоров’я мексиканського гравця немає — Лосано пройшов діагностику та радіологічний контроль у клініці Джемеллі, які показали негативні результати стосовно виявлення можливих серйозних ушкоджень.

Ірвінг уже повернувся до розташування Наполі в рідному місті разом із рештою партнерів по команді.

У наступному турі на футболістів Лучано Спаллетті очікує домашній матч проти Верони, а посеред тижня вони зіграють вдома проти англійського Ліверпуля в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.