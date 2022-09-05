Італія

Португальський спеціаліст — про матч проти Удінезе (0:4).

У рамках п'ятого чемпіонату Італії Рома на виїзді значно поступилася Удінезе. Підсумок зустрічі прокоментував наставник римлян Жозе Моуріньо.

"Складний матч, важкий суперник, який знає, як треба діяти у таких іграх.

У таких матчах не можна відставати в рахунку, оскільки суперник дуже добре захищається, вибігає в контратаки, може контролювати темп, робити тактичні фоли. Тож якщо ти відстаєш – у тебе проблеми.

Вважаю за краще програти один матч 4:0, ніж чотири матчі 1:0, тому що в результаті ми втратили лише три очки, а не 12", — приводить слова Моуріньо Football Italia.

Після п'яти турів в активі Роми 10 очок та п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.