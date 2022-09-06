Італія

Огляд подій п'ятого туру чемпіонату Італії.

П'ятий тур Серії А — рай для любителів італійського футболу. Давно вони не бачили стільки безсмертної класики Кальчо, зібраної воєдино.

І вся це феєрія прийшлася не просто на один тур, а навіть на один день. А найголовніше, що всі матчі цілком і повністю виправдали очікування нейтральних уболівальників. А от інших — там вже кому як більше пощастило.

Серії А — це прекрасно. І давайте разом з вами у цьому вкотре переконаємося.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 5 ТУР

Без Влаховича

І без перемоги Ювентуса. Хоча навряд причина цьому у відсутності серба — Аркадіуш Мілік свою справу зробив. І, мабуть, це перший із двох позитивних моментів для туринців у цьому матчі. Другий — що не програли.

Фіорентина виглядала краще за всіма компонентами. Більше атакувала, більше створювала, а головне — значно виразніше демонструвала бажання перемогти. Такого безхребетного Юве не очікував ніхто, тож "фіалки" мають кусати лікті через лиш одне набране очко. А особливо це має робити Лука Йович, який не реалізував пенальті.

А, так. Третій плюс Юве у цій грі — Маттіа Перін. Колись давно він видав на Артеміо Франкі феєрію у якості гравця Дженоа, а тепер повторив це у футболці "б'янконері". Тут і відбитий пенальті, і витягнутий удар з "дев'ятки" від Амрабата, і ще багато якісної роботи на лінії.

Дожилися: герой Юве у Флоренції — воротар. А відсутність Войцеха Щенсни — непомітна дрібниця у порівнянні з травмами К'єзи та Погба. Та й Ді Марія поки не набрав найкращі кондиції.

Ювентус зіграв як зборище боягузом. На чолі з головним на тренерській лаві. Дебют Паредеса прийшовся на дуже сумнівне видовище.

"Рафаелове" дербі

Цю гру важко назвати театром одного актора, адже міланське дербі занадто глибоке явище, аби зводити його до одного Леау. Але португалець не тільки забив 2 м'ячі та віддав одну гольову передачу, але й займався систематичним "розривом" оборони "нерадзуррі".

У першому таймі м'ячі стали наслідками взаємних помилок. І якщо у Мілана обрізалася половина команди, то у складі Інтера винного знайти легко й просто — це Хакан Чалханоглу, який видав на Тоналі, а той вже асистував на Леау. Турок таке враження забув, що за прикладом Іуди Іскаріота вже більше року як отримав свої 30 зайвих срібняків. Саме стільки не вистачало у Мілані...

Відзначимо черговий м'яч Олів'є Жиру — у свої майже 36 він переживає навіть не другу, а важко згадати яку молодість. Хороший приклад у вигляді Златана надихає, розуміємо!

Мілан переграв Інтер на всіх ділянках поля. І навіть коли перевага "россонері" була мінімальною, а до кінця гри залишалося майже 30 хвилин, ніщо не віщувало зміни результату. "Нерадзуррі" мали плюс-мінус хороші моменти, як-от після удару Мхітаряна, але не змогли переломити характер гри.

Номінальні господарі зіграли як чемпіони. Номінальні гості у свою чергу зіграли як команда, яка може нав'язати боротьбу і створити чемпіону проблеми, але не більше того. І головна проблема Сімоне Індзагі, що у матчі проти Лаціо в Інтера були ті самі проблеми...

І знову Хвіча

Суботня програма закінчилася третім суперматчем. І ця гра теж пройшла за переваги однієї з команд.

Лаціо, щоправда, відкрив рахунок. Андерсон філігранно видав на Дзакканьї, а той більярдно пробив у другий кут. Далі на полі був тільки Наполі...

3-4 моменти змарнував один тільки Хвіча, який знову вийшов у стартовому складі. До слова, тут обидвоє алленаторе проявили свою консервативну сторону: Лучано Спаллетті після нічиєї з Лечче повернувся до старту перших трьох турів, а Мауріціо Саррі нічого не змінював після нічиєї у Генуї.

Перший гол "партенопеї" — дивина. Кім Мін-Дже пробив головою після кутового, Проведель після відскоку від стійки з цим впорався, проте якийсь міліметр вирішив долю епізоду. Другий м'яч корейського новачка Наполі у сезоні!

І Хвіча таки забив, нехай і з тридесятої спроби. Красиво, під саму поперечину. Чимось ця атака нагадала гольову комбінацію Лаціо. Наполі здолав Лаціо мінімально і реабілітувався за свою нічию, а от Лаціо за власну — аж ніяк.

"Партенопеї" перемогли мінімально, хоча мали ц зробити так, як вони роблять з Лаціо дуже часто. Розгромно.

З почином!

Це наша редакція щиро вітає Кремонезе з першим набраним пунктом у Серії А. Із щирою надією, що нас почують!

Новачок Серії А вже кілька разів показував себе з хорошої сторони, демонструючи пристойну гру проти Фіорентини, Роми і особливо Торіно. Позбавлений травмованого Берарді Сассуоло могли й обігрувати, проте м'яч Дессерса був відмінений через офсайд. Як-то кажуть, і VAR не допоміг!

А ще відзначимо Йонуца Раду. Помилка у першому турі (як і помилка у минулосезонній грі Інтера) його морально аж ніяк не підкосила.

Коваленко знов у старті, а Болонья досі без перемог

Отже, наш співвітчизник провів справді якісну гру. На фоні Болоньї оцінити нинішню форму Коваленко було значно легше, ніж на фоні Ювентуса. Особливо не обрізався, у центрі поганої каші не варив, свої 7.2 отримав. До слова, це найвища оцінка серед "орлят" на рівні з Сімоне Бастоні, який знову відзначився хорошим голом.

А "россоблу" слід усією командою послідувати настановам Михайла Кополовця. 5 турів — жодної перемоги, а тут ще й з незграбним автоголом Єрді Схаутена.

Ще один цікавий момент: цього сезону у складі команди Сініші Міхайловича забивав лише один гравець. Звісно, це Марко Арнаутович, який зараз міг би собі обігрувати Арсенал у футболці МЮ...

Перестрілка перед роздягальнею

У Верони та Сампдорії всі веселощі відбулися перед відпочинком.

Спочатку красивезний м'яч у дальній кут з розвороту поклав Капуту, а згодом Аудеро, який на тижні провів прекрасний матч проти Лаціо, намагався врятувати Сампу після удару Тома Анрі. У підсумку ж хіба зумів переправити м'яч від поперечини у власні ворота. Найбільш прикро було французу — він був так близький до свого третього голу у сезоні...

Втім, для Аудеро пригоди на тому теж не скінчилися. Далі він помилився на виході і подарував м'яч Джошу Дойгу. 20-річний шотландський захисник Верони, який неочікувано опинився на позиції центрфорварда, забив свій перший м'яч у Серії А.

Верона мала купу шансів забивати після перерви, у тому числі зусиллями екс-динамівця Мігеля Велозу. Але й без того "елліни" починають потроху щось набирати, тоді як Сампдорія бере очки тільки вдома і лише з командами когорти "топ"... Що ж, теж стратегія! Тим паче, коли попереду домашня гра з Міланом.

Що сталося з Ромою?

Питання на мільйон. Або на мільйони, якщо ми говоримо про великий футбол.

Жозе Моурінью знову вирішив зіграти з двома чистими опорниками Брайаном Крістанте і Неманьєю Матичем. Так, у якості вимушеної міри через травму Дзаньоло, але показовий момент полягає у заміні гравця атакувального плану футболістом плану оборонного.

І якщо проти Ювентуса це було виправдано (ще й із умовно позитивним результатом), то проти Монци та Удінезе — як мінімум дивно. Питання лиш у тому, що перших зараз обіграє навіть половина клубів УПЛ.

У перерві сеу Жозе, до слова, поміняв Крістанте на Белотті і вирішив вперше подивитися на зв'язку Андреа з Абрагамом. У підсумку стало тільки гірше, та й англієць — травмувався...

Голи Удінезе — окремий вид футбольного "мистецтва" у виконанні "вовків". Демонстрація того, як НЕ ТРЕБА грати.

Спочатку Карсдорп віддавав грудьми на Патрісіу, а у підсумку вийшов пас на Удоджі. Вже у другому таймі Руї Патрісіу поміж рук пропустив удар Самарджича. Перейра забивав після жахливого провалу на правому фланзі Роми, де вже Карсдорпа замінив Челік. Ну а на довершення — виважена контратака. Там "джалороссі" банально не встигли повернутися.

Рома створювала, але не награла навіть на нічию. Тож говорити про нелогічність результату можна хіба за рахунком, але точно не за тим, хто набрав 3 очки.

Моурінью після матчу сказав, що краще один раз програли 0:4, ніж 4 рази 0:1. Воно-то добре, але хіба португалець в останні роки кар'єри не полюбляє робити і друге?

А головне: які причини?! Нормальної відповіді поки ніхто не почув...

Маліновський грає, Марлон забиває (спойлер: не туди!), Монца програє, Аталанта лідирує

У цьому турі було одразу два дербі Ломбардії — міланське та гра між Монцою та Аталантою. Монцу та Бергамо розділяють всього 42 кілометри, а їхній матч цілком можна назвати битвою передмість "столиці моди".

Щодо гри, то навіть попри нулі за підсумками першого тайму, всередині була чітка впевненість, що все закінчиться перемогою бергамасків. Власне, так воно і сталося. "Б'янкороссі" не допомогла навіть зміна форми на гостьовий комплект, наближений до блакитного кольору...

Спочатку свій дебютний м'яч за "Богиню" забив данський форвард Расмус Гойлунд, хоча до втручання VARу взяття воріт не хотіли зараховувати. Згодом гол на свій рахунок міг записати ще один літній новачок Адемола Лукман, проте його удар у порожні ворота пройшов через зрізку об Марлона. Тож у пасиві колишнього гравця — автогол. Втім, головне, що таки гол.

Щодо Руслана Маліновського, то наш співвітчизник повернувся до стартового складу Аталанти і провів на полі 71 хвилину. Оцінка його дій за версією SofaScore — 7.4. Трішки гірше, ніж в інших гравців атаки його команди, але теж нормально.

Жахлива, безпорадна і беззуба Монца. Найгірша команда чемпіонату. І єдина, яка досі не набрала жодного очка.

І більш прагматична Аталанта, яка тепер лідирує у Серії А. Гасперіні після матчу не приховував щастя.

Маліновський у свою чергу висловився коротко і ясно: "зупиніть підрахунок"!

Нічийна серія

У першому турі Емполі поступився Спеції, хоча по грі мав усі шанси на перемогу. Далі — якесь нічийне прокляття. 4 поспіль.

Втім, у Салерно все було по ділу. Жодна з команд не награла на перемогу, а найкрасивіший момент матчу — гол "морського коника" Паскуале Маццокі після блискучого індивідуального проходу.

У команди Давіде Ніколи, до слова, нічиїх не набагато менше — 3. Зате була одна мегаяскрава перемога над Сампою.

Хорватський голеадор

Нікола Влашич — не центральний нападник. І тим паче не гравець хоч чимось схожий Андреа Белотті. Але схоже, що саме йому належить стати новим лідером атаки Торіно. Більш різноманітним та варіативним. І справа тут далеко не тільки у голах.

У матчі з Лечче хорват забив з прекрасного розрізного пасу косовара Войводи. "Цукерочка", правда!

"Бики" не раз могли прибивати знану команду-ліфт до стіни і вирішувати всі питання, проте різні обставини цьому заважали: іноді VAR, іноді голкіпер "джалороссі" Владіміро Фальконе.

Найкращий гол тура

Хвіча Кварацхелія (Наполі)

Сімоне Бастоні (Спеція)

Франческо Капуто (Сампдорія)

Роберто Перейра (Удінезе)



Паскуале Маццоккі (Салернітана)

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