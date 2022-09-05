Італія

Громити колективи Жозе Моуріньо вдається геть не кожному.

Напередодні фріульський Удінезе здобув гучну перемогу над римською Ромою в рамках п’ятого туру італійської Серії A (4:0).

Удінезе — Рома 4:0 Відео голів та огляд матчу

Ця звитяга команди Андреа Соттіла ще більше покращила позиції "зебренят" у турнірній таблиці національної першості, а власне 48-річний італійський фахівець після звітної зустрічі ризикує назавжди потрапити до переліку особистих ворогів керманича "вовків" Жозе Моуріньо.

Річ у тім, що тільки два тренери до цього обігравали команди з португальським фахівцем на чолі з перевагою в чотири або більше м’ячів.

Це була каталонська Барселона з Пепом Гваріолою в якості головного тренера в сезоні-2010/11 (5:0), а також Антоніо Конте та його лондонський Челсі в сезоні-2016/17 (4:0).

У наступному турі Удінезе зіграє гостьовий матч проти Сассуоло.