До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Італії.
Болонья — Фіорентина, getty images
11 вересня 2022, 19:58
У рамках шостого туру італійської Серії А Фіорентина зазнала поразки від Болоньї.
Завдяки голам Барроу та Арнаутовича господарі записали до свого активу три очки.
Огляд матчу:
Болонья – Фіорентина 2:1
Голи: Барроу, 59, Арнаутович, 62 - Мартінес, 54
Болонья: Скорупські — Касіус (Де Сільвестрі, 79), Медель (Боніфаці, 79), Пош, Лукумі — Камб'язо (Лікояніс, 61), Соріано, Схаутен, Ебішер — Арнаутович (Орсоліні, 72), Барроу.
Фіорентина: Терраччано – Додо (Венути, 45), Мартінес, Ігор Жуліо, Бірагі – Бонавентура, Барак (Іконе, 72), Амрабат (Мандрагора, 85) – Йовіч, Куаме (Артур, 85), Соттіль (Сапонара, 46).
Попередження: Куаме, 46, Амрабат, 50, Лікояніс, 87, Ігор Жуліо, 90.
Вилучення: Ігор Жуліо, 90.