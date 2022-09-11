Італія

У Серії А закінчилося три матчі.

У 6 турі Серії А Болонья приймала Фіорентину, Сассуоло билося з Удінезе, а Лечче гостювало у Монци.

Болонья зуміла переламати перебіг поєдинку з Фіорентиною. Основні події розгорнулися з 54-ї по 62-у хвилину. Рахунок відкрив Куарта. Господарі відповіли двома швидкими голами Барроу та Арнаутовича.

Болонья – Фіорентина 2:1

Голи: Мартінес, 54, Барроу, 59, Арнаутович, 62.

Болонья: Скорупські — Касіус (Де Сільвестрі, 79), Медель (Боніфаці, 79), Пош, Лукумі — Камб'язо (Лікояніс, 61), Соріано, Схаутен, Ебішер — Арнаутович (Орсоліні, 72), Барроу.

Фіорентина: Терраччано – Додо (Венути, 45), Мартінес, Ігор Жуліо, Бірагі – Бонавентура, Барак (Іконе, 72), Амрабат (Мандрагора, 85) – Йовіч, Куаме (Артур, 85), Соттіль (Сапонара, 46).

Попередження: Куаме, 46, Амрабат, 50, Лікояніс, 87, Ігор Жуліо, 90.

Вилучення: Ігор Жуліо, 90.

Аутсайдери чемпіонату Лечче та Монца поділили очки. На гол Сенсі відповів Гонсалес.

Лечче – Монца 1:1

Голи: Сенсі, 35, Гонсалес, 48.

Лечче: Фальконе – Жандре, Баскіротто, Понграчич, Пеццелла (Галло, 62) – Бістрович (Аскільдсен, 82), Юлманд, Хельгасон (Гонсалес, 46), Банда – Ді Франческо (Родрігес, 76), Сісей (Коломбо, 6

Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі (Моліна, 46), Марі, Іццо, Марлон — Карлос Аугусто, Сенсі (Мачин, 88), Пессіна (Валоті, 59), Ровелла (Кольпані, 58) — Капрарі (Чурріа, 59), Мота.

Попередження: Бірінделлі, 29, Сенсі, 41, Жандре, 45, Ді Франческо, 52, Банда, 83, Моліна, 90.

Переможна серія Удінезе досягла чотирьох матчів поспіль. Сьогодні жертвами "зебр" стало Сассуоло. Примітно, що гості здобули перемогу під завісу поєдинку, забивши на 75-ій, 90+1-ій та 90+3-ій хвилинах. Героями зустрічі стали Самарджич та Бето, який записав на свій рахунок дубль. За Сассуоло відзначився Фраттезі.

Сассуоло – Удінезе 1:3

Голи: Фраттезі, 33, Бето, 75, 90+1, Самарджіч, 90+1.

Сассуоло: Консільі — Толян, Феррарі, Руан, Рожеріо — Лопес, Фраттезі (Харруї, 68), Матеус Енріке (Альварес, 90) — Кірьякопулос (Айхан, 46), Пінамонті (Маркіца, 81), Лор'янте (Торстведт, 68).

Удінезе: Сільвестрі — Родріго Бекао, Ебосс (Ехізібуе, 46), Перес — Удоджі, Перейра, Арслан (Самарджич, 46), Уолас (Несторовськи, 67), Ловрич — Деулофеу (Макенго, 81), Саксесс (Бето, 68).

Попередження: Родріго Бекао, 8, Ебосс, 25, Ехізібуе, 63, Лопес, 72.

Вилучення: Руан, 43.

Також сьогодні відбудуться матчі: Лаціо – Верона (19:00) та Ювентус – Салернітана (21:45).