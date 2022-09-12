Італія

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Римський Лаціо в рамках шостого туру італійської Серії A приймав на своєму полі Верону, яка на старті сезону має суттєві проблеми з досягненням потрібних результатів.

Не без невимушених утрат очок грають цього футбольного року й футболісти Мауріціо Саррі, тож чергове протистояння, у якому гравці "орлів" мали відчутну перевагу над суперниками, завершилось для них важким здобуттям трьох очок.

Рахунок відкрив аж на 68 хвилині Чіро Іммобіле, після чого Лаціо вдалось не тільки затиснути суперників на чужій половині, а й забити другий гол, автором якого став Луїс Альберто.

Огляд матчу:

Лаціо — Верона 2:0

Голи: Іммобіле, 68, Луїс Альберто, 90.

Лаціо: Проведель, Габаррон, Казале, Марушич, Мілінковіч-Савіч, Башич (Луїс Альберто, 55), Маркос Антоніо (Весіно, 65), Ладзарі (Хюсай, 76), Феліпе Андерсон (Канчельєрі, 65), Дзаккань.

Верона: Монтіпо, Чеккеріні (Кабаль, 61), Хін, Коппола, Дойг, Терраччано (Депаолі, 61), Велозу (Тамез, 36), Лазович (Хрустич, 70), Іліч, Анрі, Лазанья (Каллон, 70).

Попередження: Велозу (35), Чеккеріні (44), Коппола (63), Кабаль (66), Луїс Альберто (79), Хін (80), Хюсай (83), Чіоффі (88).

Джерело: MEGOGO.