Італія

В Італії скандально завершився матч чемпіонату.

У рамках шостого туру Серії А Ювентус на своєму полі приймав Салернітану.

Поєдинок розпочався з того, що туринський клуб пропустив два голи у першому таймі, проте зумів відіграти два голи зусиллями Бремера та Бонуччі. Останній забив на 90+3 хвилині гри.

Через дві хвилини переможним голом відзначився Мілік, однак VAR скасував м'яч. Крім того, святкуючи гол, польський нападник зняв футболку, за що отримав жовту картку, яка стала другою для нього.

На італійському телебаченні розпочали розбирати незарахований гол Міліка на 90+5 хвилині гри. Як виявилося, судді, ймовірно, показали неправильний повтор, або якась інша причина, але офсайду не було — гравець суперника Кандрева затримався ближче до своїх воріт, у результаті Бонуччі не мав офсайду. Хоч італійський захисник і не забив третій гол для своєї команди, але своїми діями впливав на епізод.

Схоже, відеоасистент обрав не найвдаліший кадр для того, щоб проаналізувати ситуацію, не помітивши Антоніо Кандреву, який знаходився ближче до своїх воріт, ніж Леонардо Бонуччі. Помилка помічника коштувала Ювентусу двох пунктів.