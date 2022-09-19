Італія

Туринці можуть змінити тренера у найближчий час.

Через провальні результати на старті сезону над головним тренером Ювентуса Массіміліано Алегрі нависла загроза звільнення.

Як повідомляє видання Calcio e Finanza, туринському клубу доведеться викласти 36 мільйонів євро компенсації у разі звільнення Алегрі.

Стверджується, що зарплата тренера складає сім мільйонів євро на рік. З податками ж ця сума виходить 12,95 євро на рік.

Контракт Массіміліано Аллегрі діє до літа 2025 року. Тобто близько п'яти мільйонів тренер ще отримає за цей сезон та 14 за два наступні.

Разом з податками сума складе близько 36 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ювентус програв новачку Серії А Монці з рахунком 0:1. Вже після семи турів "бьянконері" відстають від лідера на сім очок. У Лізі чемпіонів Юве програли два матчі та посідають останню сходинку у квартеті.