Генуезці довіряють головному тренеру навіть не дивлячись на поганий старт.
Марко Джампаоло
21 вересня 2022, 10:25
Президент Сампдорії Марко Ланна запевняє, що довіра до тренера Марко Джампаоло не лише тимчасова. "Ми поговоримо з ним і спробуємо разом вийти з цієї ситуації".
Тактика критикують після жахливого початку сезону — лише дві нічиїх і п’ять поразок у Серії А.
Вчора ввечері відбулося засідання Ради директорів, після якого Ланна та інші директори повели Джампаоло на вечерю.
"Ми обміняємося з ним ідеями, але тимчасова впевненість — це не те, що комусь може допомогти, — сказала Ланна журналістам.
Ми поговоримо з ним і спробуємо разом вийти з цієї ситуації, тому що коли справи йдуть погано, я вважаю, що в цьому винні всі: гравці, клуб і тренер. Зазвичай тренер платить ціну, але зараз ми всі повинні зібратися і спробувати покращитися разом".