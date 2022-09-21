Італія

Генуезці довіряють головному тренеру навіть не дивлячись на поганий старт.

Президент Сампдорії Марко Ланна запевняє, що довіра до тренера Марко Джампаоло не лише тимчасова. "Ми поговоримо з ним і спробуємо разом вийти з цієї ситуації".

Тактика критикують після жахливого початку сезону — лише дві нічиїх і п’ять поразок у Серії А.

Вчора ввечері відбулося засідання Ради директорів, після якого Ланна та інші директори повели Джампаоло на вечерю.

"Ми обміняємося з ним ідеями, але тимчасова впевненість — це не те, що комусь може допомогти, — сказала Ланна журналістам.

Ми поговоримо з ним і спробуємо разом вийти з цієї ситуації, тому що коли справи йдуть погано, я вважаю, що в цьому винні всі: гравці, клуб і тренер. Зазвичай тренер платить ціну, але зараз ми всі повинні зібратися і спробувати покращитися разом".