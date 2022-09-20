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Український фахівець подякував польському форварду за підтримку України.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів зустріч із капітаном та форвардом національної команди Польщі Робертом Левандовські. Про це повідомляє Meczyki.

За інформацією джерела, зустріч пройшла на Національному стадіоні у Варшаві, де Шевченко подарував Левандовські синьо-жовту пов'язку, попросивши взяти її з собою на майбутній ЧС-2022 у Катарі.

"Дякую, Андрію. Радий був познайомитися з вами! Для мене буде честю одягнути цю капітанську пов'язку у кольорах України на чемпіонаті світу", – написавши Роберт у Instagram.

Нагадаємо, на ЧС-2022 у Катарі збірна Польщі зіграє проти Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.