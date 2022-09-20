Український фахівець подякував польському форварду за підтримку України.
Андрій Шевченко та Роберт Левандовські, instagram.com/_rl9/
20 вересня 2022, 17:59
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів зустріч із капітаном та форвардом національної команди Польщі Робертом Левандовські. Про це повідомляє Meczyki.
За інформацією джерела, зустріч пройшла на Національному стадіоні у Варшаві, де Шевченко подарував Левандовські синьо-жовту пов'язку, попросивши взяти її з собою на майбутній ЧС-2022 у Катарі.
"Дякую, Андрію. Радий був познайомитися з вами! Для мене буде честю одягнути цю капітанську пов'язку у кольорах України на чемпіонаті світу", – написавши Роберт у Instagram.
Нагадаємо, на ЧС-2022 у Катарі збірна Польщі зіграє проти Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.