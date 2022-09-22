Ліга націй

Кіпер національної збірної підсумував невдалий матч у Лізі націй.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував поразку шотландцям у матчі Ліги націй (0:3).

"Важкі моменти ще більше згуртовують команду. І я впевнений, що робота над помилками приведе до результатів, яких ми прагнемо.⠀

Вчорашній рахунок всіх засмутив. Та не дивлячись на це, я був радий грати у національній збірній. Бажаю команді удачі у наступних двох матчах, де потрібні лише перемоги", — написав голкіпер в Instagram.

Також Трубін повідомив, що відправився в молодіжну збірну, яка візьме участь у плей-оф відбору на Євро-2023. За вихід на континентальну першість команда Руслана Ротаня зіграє проти Словаччини. Матчі відбудуться 23 і 27 вересня.

Нагадаємо, збірна України втратила лідерство у групі В Ліги націй.