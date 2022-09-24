Італія

Голкіпер збірної Франції залишив поле в перерві матчу проти Австрії.

Збірна Франції в п’ятому турі Ліги націй УЄФА зуміла переграти Австрію на власному полі (2:0), завдяки чому залишила останню сходинку квартету A1, однак при цьому позбулась можливості захистити головний трофей цього змагання.

Франція — Австрія 2:0 Відео голів та огляд матчу

Не дивлячись на достатньо комфортний успіх у звітній грі, чинні чемпіони світу за ходом першого тайму протистояння втратили одразу двох виконавців захисної ланки.

Центральній захисник каталонської Барселони Жюль Кунде залишив поле через травму на 23 хвилині, а вже поперерві на полі не з’явився голкіпер італійського Мілана Майк Меньян.

Як з’ясувалось трохи згодом, пошкодження виконавців виявились такими, що завадять їм долучитись до складу команди Дідьє Дешама у вирішальній грі проти Данії на виїзді.

Однак на цьому погані новини для того ж Меньяна не завершились.

Як повідомляє італійська преса, лікарі збірної Франції наразі дають невтішні прогнози щодо відновлення м’язів литки голкіпера, тривалість якого може затягнутись аж на наступні три тижні.

До цього додались ще й давні проблеми гравця з лівою гомілкою, яка знову почала його турбувати.

У підсумку, відсутність Меньяна може не дозволити йому зіграти в обох матчах проти лондонського Челсі в Лізі чемпіонів, а також у важливому матчі проти туринського Ювентуса.

Зазначимо, що в цьому сезоні 27-річний голкіпер награв дев’ять матчів на клубному рівні, пропустив 10 голів та двічі зігравши "на нуль".