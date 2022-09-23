Французька команда втратила ще двох футболістів через травми.
Майк Меньян, Getty Images
23 вересня 2022, 13:59
Учора, 22 вересня, збірна Франції обіграла національну команду Австрії (2:0) у Лізі націй.
У цій зустрічі одразу два футболісти отримали травми — воротар Майк Меньян та захисник Жюль Кунде, які вийшли у стартовому складі, але не змогли дограти зустріч.
За інформацією L’Équipe, у Меньяна пошкодження литкового м'яза, а у Кунде – розтягнення стегна.
З цієї причини обидва гравці будуть не доступні для Дідьє Дешама у матчі проти данців.
Нагадаємо, матч Данія — Франція відбудеться 25 вересня о 21:45 за київським часом.