Італія

Римляни готують нову угоду.

Рома активно попрацювала на трансферному ринку минулого літнього вікна переходів, а тому тепер зосередилася на внутрішніх ресурсах.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, римляни хочуть підписати новий контракт з Миколою Залевські.

Зазначимо, що минулого сезону польський фланговий футболіст відіграв 24 поєдинки, у яких відзначився двома результативними передачами.

Рома хоче підписати контракт до літа 2027 року. Нинішня угода з поляком розрахована до 2025 року.

Нагадаємо, що головний тренер Роми Жозе Моуріньйо хоче бачити в Ромі захисника Челсі.