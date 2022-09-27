Римляни готують нову угоду.
Нікола Залевські, фото getty images
27 вересня 2022, 22:14
Рома активно попрацювала на трансферному ринку минулого літнього вікна переходів, а тому тепер зосередилася на внутрішніх ресурсах.
Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, римляни хочуть підписати новий контракт з Миколою Залевські.
Зазначимо, що минулого сезону польський фланговий футболіст відіграв 24 поєдинки, у яких відзначився двома результативними передачами.
Рома хоче підписати контракт до літа 2027 року. Нинішня угода з поляком розрахована до 2025 року.
Нагадаємо, що головний тренер Роми Жозе Моуріньйо хоче бачити в Ромі захисника Челсі.