Нападник Інтера та збірної Бельгії Ромелу Лукаку відновився після пошкодження, через яке пропустив майже місяць.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, бельгійський футболіст вже завтра розпочне тренування в загальній групі Інтера.

Зазначимо, що травму Ромелу Лукаку отримав під час тренувальної сесії наприкінці серпня.

Нагадаємо, що Інтер продовжить оренду бельгійського нападника незалежно від результатів його виступів.

 