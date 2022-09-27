Бельгійський форвард повернеться до загальної групи.
Ромелу Лукаку, getty images
27 вересня 2022, 23:21
Нападник Інтера та збірної Бельгії Ромелу Лукаку відновився після пошкодження, через яке пропустив майже місяць.
Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, бельгійський футболіст вже завтра розпочне тренування в загальній групі Інтера.
Зазначимо, що травму Ромелу Лукаку отримав під час тренувальної сесії наприкінці серпня.
Нагадаємо, що Інтер продовжить оренду бельгійського нападника незалежно від результатів його виступів.