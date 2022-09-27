Італія

Бельгійський форвард повернеться до загальної групи.

Нападник Інтера та збірної Бельгії Ромелу Лукаку відновився після пошкодження, через яке пропустив майже місяць.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, бельгійський футболіст вже завтра розпочне тренування в загальній групі Інтера.

Зазначимо, що травму Ромелу Лукаку отримав під час тренувальної сесії наприкінці серпня.

Нагадаємо, що Інтер продовжить оренду бельгійського нападника незалежно від результатів його виступів.