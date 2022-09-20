Італія

Бельгійський форвард має намір повернутися на поле після міжнародної перерви.

Нападник міланського Інтера Ромелу Лукаку розпочав тренувальні заняття на полі після травми. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, бельгійський форвард працював на тренуванні під наглядом персоналу "нерадзуррі".

Сам футболіст сподівається повернутися на поле після міжнародної перерви.

Найближчий матч Інтер проведе проти Роми у Серії А. Гра відбудеться 1 жовтня.

Цього сезону Лукаку провів три матчі, в яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.