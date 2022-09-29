Вінгер може перебратися до італійської ліги.
Крістіан Пулішич, getty images
29 вересня 2022, 19:27
Мілан якісно попрацював на трансферному ринку минулого вікна переходів, але не збирається на цьому зупинятися.
Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, італійський клуб розглядає кандидатуру Крістіана Пулішича з Челсі, який готовий перейти в Мілан.
Цього сезону вінгер лондонців провів вісім ігор на клубному рівні, в яких не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, що на представника збірної США також претендує й інша команда з італійського чемпіонату — Ювентус.