Мілан якісно попрацював на трансферному ринку минулого вікна переходів, але не збирається на цьому зупинятися.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, італійський клуб розглядає кандидатуру Крістіана Пулішича з Челсі, який готовий перейти в Мілан.

Цього сезону вінгер лондонців провів вісім ігор на клубному рівні, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що на представника збірної США також претендує й інша команда з італійського чемпіонату — Ювентус.