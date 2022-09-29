Італія

Вінгер може перебратися до італійської ліги.

Мілан якісно попрацював на трансферному ринку минулого вікна переходів, але не збирається на цьому зупинятися.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, італійський клуб розглядає кандидатуру Крістіана Пулішича з Челсі, який готовий перейти в Мілан.

Цього сезону вінгер лондонців провів вісім ігор на клубному рівні, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що на представника збірної США також претендує й інша команда з італійського чемпіонату — Ювентус.