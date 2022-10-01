Італія

Колишній капітан Мілана поділився своєю думкою.

Легендарний захисник Мілана та збірної Італії розповів про найкращих гравців, яких бачив.

Серед них опинились дві легенди аргентинського футболу та бразилець Роналдо, з яким Мальдіні встиг пограти разом.

"Трьома найкращими гравцями, яких я бачив за свою кар'єру, були Мессі, Марадона та Роналдо", — наводить слова легенди журналіст Рой Немер.

Нагадаємо, що відомий тренер Фабіо Капелло раніше назвав двох гравців, які "втілювали красу у футболі".