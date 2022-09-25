Італія

Цікава історія з вуст технічного директора Мілана.

Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні зізнався, що ігрова кар'єра дає йому перевагу у трансферних переговорах.

"Це правда, я відштовхуюсь від цієї переваги. Тому що я теж пов'язаний із цим клубом не лише через мою особисту історію. Мілан має історію, про яку навіть не треба розповідати. Ці речі разом можуть мати все значення насправді.

Так було з Тео Ернандесом, хоча моєю першою справжньою покупкою був Круніч. Угода, яку я уклав сам. Що стосується Тео, я спочатку розмовляв з Реалом, а потім з ним, я розмовляв з ним майже як батько із сином", — підсумував Мальдіні.

Нагадаємо, що Мілан заплатив Реалу за Тео лише 20 мільйонів євро. Наразі трансферна вартість француза становить 55 мільйонів євро.

Додамо, що Тео Ернандес зазнав ушкодження м'яза, через яке пропустить матчі збірної Франції у Лізі націй.