До вашої уваги відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії-2022/23.
Наполі - Торіно, getty images
01 жовтня 2022, 19:59
У рамках восьмого туру італійської Серії А Наполі здобув впевнену перемогу над Торіно з рахунком 3:1.
Завдяки трьом набраним очкам проти туринців команда Лучано Спаллетті зберегла лідерство у турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Огляд матчу:
Наполі - Торіно 3:1
Голи: Замбо, 6, 12, Кварцхелія, 37 — Санабрія, 44
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руй (Олівейра, 81) — Замбо, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 62) — Політано (Лосано, 68), Кварцхелія (Ельмас, 81) — Распадорі (Сімеоне, 62).
Торіно: Мілінковіч-Савич — Родрігес (Схурс, 85), Буонджорно, Джіджі, Лазаро (Айна, 74), Сінго (Карамо, 85) — Лінетті (Адопо, 74), Лукич, Влашич, Міранчук (Радонич, 69) — Санабрія.
Попередження: Сінго, Лукич.