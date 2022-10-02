Італія

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Чинний чемпіон Італії, Мілан, у рамках восьмого туру приймав виклик Емполі в гостьовому протистоянні.

Футболісти Стефано Пьолі зіграли проти суперників на зустрічних курсах що першому, що в другому таймах, тому дебютного забитого м’яча в цій зустрічі довелось чекати аж до фінального відрізку протистояння.

Проте в останні 20 хвилин ігрового часу команди зуміли помістити одразу чотири голи. Рахунок відкрив Ребич, проте суперники відігрались на початку компенсованого часу, після чого здавалось, що результат буде нічийним.

Однак атакувальна група Мілан спочатку забезпечила гол для Балло Туре, а потому Леау остаточно добив господарів.

Огляд матчу:

Емполі — Мілан 1:3

Гол: Байрамі, 90+2 — Ребич, 79, Балло-Туре, 90+4, Леау, 90+7

Емполі: Вікаріо — Стоянович, Де Вінтер, Луперто, Парізі — Хаас (Камб'ягі, 83), Грассі (Марін, 45+1), Хендерсон (Байрамі, 59) — П'яца (Бандінеллі, 59) — Сатріано (Дестро, 83), Ламмерс

Мілан: Тетерушану — Калабрія (Калюлю, 39), К'єр (Дест, 73), Томорі, Балло-Туре — Тоналі, Беннасер — Салемакерс (Крунич, 33), Де Кетеларе (Діас, 73), Леау — Жиру (Ребіч, 73)

Попередження: Хаас, 24, Де Вінтер, 57, Луперто, 61 — К'єр, 24, Беннасер, 90+1.

Джерело: MEGOGO.