Італія

Вирішальним став м'яч Балло-Туре.

У заключному матчі суботньої програми восьмого туру Серії А Мілан з мінімальним рахунком переграв Емполі.

Наприкінці зустрічі сталася справжня гольова перестрілка, в якій на м'яч хорватського джокера Анте Ребича вже у компенсований час відповів Байрамі, але "россонері" таки вирвали перемогу за рахунок голу запасного лівого оборонця Балло-Туре.

Крапку ж у поєдинку поставив Рафаель Леау, який до того асистував на Ребича.

Втім, ще гіршою стала кадрова ситуація команди Піолі. Ще у першому тайму були вимушено замінені Салемакерс та Калюлю. У команді Паоло Дзанетті через травму поле залишив Грассі.

Емполі — Мілан — 1:3

Гол: Байрамі, 90+2 — Ребич, 79, Балло-Туре, 90+4, Леау, 90+7

Емполі: Вікаріо — Стоянович, Де Вінтер, Луперто, Парізі — Хаас (Камб'ягі, 83), Грассі (Марін, 45+1), Хендерсон (Байрамі, 59) — П'яца (Бандінеллі, 59) — Сатріано (Дестро, 83), Ламмерс

Мілан: Тетерушану — Калабрія (Калюлю, 39), К'єр (Дест, 73), Томорі, Балло-Туре — Тоналі, Беннасер — Салемакерс (Крунич, 33), Де Кетеларе (Діас, 73), Леау — Жиру (Ребіч, 73)

Попередження: Хаас, 24, Де Вінтер, 57, Луперто, 61 — К'єр, 24, Беннасер, 90+1.