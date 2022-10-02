Італія

Тренер задоволений відношенням гравців клубу до справи.

Головний тренер Мілана Стефано Пьолі прокоментував перемогу над Емполі у Серії А, яку приніс гол Леао на останніх секундах.

"Це перемога цілої групи — футболістів, тренерів і так далі, але завжди так трапляється у Мілані, тому що ми прагнемо рости разом і працювати якомога краще. Протягом сезону бувають травми, але мені пощастило, що у мене є багато талановитих гравців, які мають правильний настрій і відчувають себе в рамках проєкту.

Це була дивна, напружена гра, ми повинні були забивати раніше, чогось закрились після травм, а потім повернулися на правильний шлях. Це була перемога голоду і духу. Ми програли Наполі після серії з 22 ігор без поразок, і було важливо відреагувати правильно.

Більшість гравців зібралися на тренування лише в четвер, ми знали, що інтенсивність і швидкість Емполі будуть створювати нам проблеми, тому це викликало занепокоєння. Я можу бути упередженим, але мої гравці хвилюють і хвилюють мене кожного разу".

Також Пьолі розповів про поповнення лазарету Мілана.

"Калабрія і К'єр мають м'язові травми, у Калабрії вони досить серйозні. Салемейкерс отримав розтягнення колатеральної зв’язки, подивимося, що покажуть аналізи.

У будь-якому випадку, в гравців Мілана є дух та цілеспрямованість — вони готові на все. Уже майже три роки, як я тут, у нас є своя ідентичність та ідеї, тож двох днів вистачило, щоб підготуватися до Емполі.

Навіть якщо нам довелося внести деякі корективи та використовувати деяких гравців у ролях, до яких вони не звикли, ми все одно грали з нашими принципами та організацією", — сказав фахівець.

Відео забитих голів та огляд найцікавіших моментів матчу між Емполі та Міланом дивіться на Football.ua.