Італія

У чемпіонаті Італії завершилося три матчі 8 туру.

У 8 турі Серії А Лечче приймав Кремонезе, Сампдорія зустрічалася з Монцою, а Сассуоло грав проти Салернітани.

Колишня команда Роберто Де Дзербі розгромила Салернітану (5:0) і піднялася на 8 місце чемпіонату. Команда з міста Салерно залишилась на 13-ій сходинці.

Сассуоло – Салернітана 5:0

Голи: Лор'янте, 20, Пінамонті, 39 (пен), Торстведт, 53, Харруї, 76, Антист, 90.

Сассуоло: Консіль'ї — Тольян, Феррарі, Ерліч (Айхан, 67), Рожеріо — Лопес, Фраттезі (Обіанг, 80), Торстведт (Харруї, 67), Пінамонті (Альварес, 46) — Лор'янте, Сейде.

Салернітана: Сепе — Бронн (Брадарич, 46), Данилюк, Ловато, Маццоккі (Кастанос, 81) — Кандрьова, Вільєна (Бонаццолі, 59), Кулібалі — Маджоре (Радованович, 46), Пентек, Діа (Бутхейм, 8).

Попередження: Вільєна, 58, Рожеріо, 73.

Монца на виїзді завдала поразки Сампдорії. Аутсайдер чемпіонату поступився з рахунком 0:3 і залишився на дні турнірної таблиці. "Бріанцолі" зуміли покинути зону вильоту.

Сампдорія – Монца 0:3

Голи: Пессіна, 11, Капрарі, 67, Сенсі, 90.

Сампдорія: Аудеро — Берешинські (Конті, 68), Мурільйо, Коллі, Ауджелло — Джуричич (Верре, 69), Рінкон, Вільяр (Роналду Вієйра, 57) — Сабірі, Габб'ядіні (Пуссетто, 74), Капуто.

Монца: Ді Грегоріо — Кальдірола, Марі, Іццо (Бірінделлі, 71), Карлос Аугусто, Сенсі — Пессіна (Д'Алессандро, 83), Ровелла, Чурріа (Донаті, 71) — Капрарі (Барберіс, 84), Мота (Гют, 61).

Попередження: Мурільйо, 18, Берешинські, 22 — Пессіна, 45, Палладіно, 45, Мота, 48.

Лечче і Кремонезе поділили очки — 1:1. Після 8 турів Лечче опинився на 14-му місці, Кремонезе посідає передостанню сходинку чемпіонату.

Лечче — Кремонезе 1:1

Голи: Чіофані, 19 (пен) — Еспето, 42 (пен).

Лечче: Фальконе — Жандре, Баскіротто, Понграчич, Галло (Пеццелла, 60) — Банда, Юлманд, Аскільдсен (Блен, 70), Гонсалес (Бістрович, 70) — Еспето (Ді Франческо, 84), Коломбо (Сісей, 46)

Кремонезе: Раду — Сернікола, Б'янкетті, Лочошвілі, Валері (Куальята, 74) — Кастаньєтті, Пікель, Аскасібар (Майте, 65), Чіофані (Дессерс, 65) — Окереке (Афена-Г'ян, 74), Дзанім.

Попередження: Фальконе, 18, Окереке, 40, Аскільдсен, 53, Пеццелла, 78.