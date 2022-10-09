Італія

До вашої уваги — анонс гри 9-го туру Серії А.

Ще кілька тижнів тому ніхто не думав, що матч між Удінезе та Аталантою стане одним із центральних у турі. Власне, може й тому він увійшов до загального часового слоту і пройде серед трьох поєдинків, які розпочнуться у неділю о 16:00.

А гратимуть, на секундочку, третя і перша команди Серії А за підсумками восьми турів. Неочікувано?

УДІНЕЗЕ — АТАЛАНТА

НЕДІЛЯ, 9 ЖОВТНЯ, 16:00. УДІНЕ, СТАДІО ФРІУЛІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Це протистояння можна назвати цілком собі дзеркальним. Андреа Соттіл і Джан П'єро Гасперіні сповідують доволі схожі ігрові принципи та схему 3-5-2, яка легко трансформується у 3-4-1-2 чи 3-4-2-1.

Втім, Аталанта у цьому сезоні і близько не схожа на себе класичного зразка минулих років. І у тому час преса та тіфозі починають із нею порівнювати Удінезе. Тут головне не заплутатися, пані та панове.

Удінезе у неділю має шанс здобути сьому перемогу поспіль. Після поразки від Мілана і нічиєї з Салернітаною команда виграє стабільно і по-різному — на класі, на куражі, на характері. Головне, що виграє.

Прагматичність Аталанти — це якраз те, об що може зламатися розкутість команди Соттіла. Рома і Фіорентина підтвердять, що оборона "Богині" — це те, що пробити неймовірно важко навіть створюючи купу моментів.

Тим паче, прекрасно увійшов до гри Марко Спортьєлло, який вимушено замінив Муссо на початку матчу з Ромою. Голкіпера бергамасків спокійно можна назвати кращим у двох останніх матчах команди.

До слова, про новий Удінезе ми писали окремий великий текст. З того часу команда лиш закріпила свої успіхи вольовою перемогою у Вероні.

У стартовому складі "б'янконері" у недільний день ми очікуємо дві зміни, а саме вихід Самарджича замість Макенго (німець із сербським корінням блискавично вийшов на заміну у минулому турі) і повернення до стартового складу Бету. Варіант із Саксессом знову не спрацював, тож навряд Соттіл найближчим часом планує до нього повертатися.

У складі ж Аталанти очікуємо приємну для нас звістку — вихід Руслана Маліновського з перших хвилин. Бо скільки можна бачити нашого співвітчизника лише в останні хвилини?! Тут більше емоцій, ніж раціоналізму. Хоча Едерсон і справді не показує чогось фантастичного, на відміну від англійця Адемоли Лукмана.

По рахунку ж прогнозуємо кінець переможної серії Удінезе. А от безпрограшна, цілком вірогідно, збільшиться до восьми матчів. Якщо ж команда Соттіла стане першою, хто обіграє у новому сезоні залізобетонну Аталанту — їй і справді варто ставити пам'ятник.

Орієнтовні склади:

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійоль, Перес — Перейра, Ловрич, Волас, Самарджич, Удогі — Деулофеу, Бету

Аталанта: Спортьєлло — Демірал, Околі, Скальвіні — Гатебур, Копмайнерс, Де Рон, Соппі — Маліновський, Лукман — Гейлунд

Не зіграють: Масіна, Бута — Муссо, Дзаппакоста, Джимсіті, Толої, Паломіно, Сапата (усі — травми)

Цікаві факти:

- Останній матч між командами завершився перемогою Аталанти з рахунком 6:2. У тому поєдинку Руслан Маліновський відзначився голом і гольовою передачею. Гра також проходила на "Фріулі";

- Востаннє Удінезе обігрувало Аталанту 29 жовтня 2017 року. На рідному стадіоні "б'янконері" здобули перемогу з рахунком 2:1;

- У разі перемоги у неділю "нерадзуррі" можуть зрівнятися з "фріульцями" за кількістю звитяг в очних матчах. Наразі в Удінезе їх 29, в Аталанти 28. Нічих — 25;

ПРОГНОЗ 1:1