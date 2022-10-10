Італія

Форвард Роми травмувався піж час виконання одинадцятиметрового.

У рамках дев’ятого туру італійської Серії A Рома на власному полі здобула перемогу над Лечче, у матчі, який проходив повністю під контролем столичного колектив, проте завершився за незначної їхньої переваги за рахунком (2:1).

Рома — Лечче 2:1 Відео голів та огляд матчу

Вирішальний м’яч у складі "джаллороссі" записав на власний рахунок нападник Пауло Дібала, влучне пенальті у виконанні якого відкривало другий тайм цього поєдинку.

Однак цей гольовий здобуток у підсумку може стати для аргентинського футболіста останнім у цього календарному році, бо під час виконання одинадцятиметрового 28-річний виконавець потягнув м’яз "робочої" лівої ноги.

Одразу після цього тренерський штаб Роми виконав заміну постраждалого гравця на Неманью Матича, а головний тренер Жозе Моуріньо на післяматчевій прес-конференції сповістив про невтішні новини щодо стану здоров’я власного підопічного.

"Я думаю, що Пауло Дібала навряд чи повернеться на поле в 2022 році. Пошкодження дуже й дуже серйозне", — заявив португальський фахівець.

Таким чином Дібала ризикує пропустити чемпіонат світу в Катарі, куди він мав поїхати в складі збірної Аргентини.

У цьому сезоні нападник забив сім голів та віддав дві гольові передачі за 11 зіграних матчів.