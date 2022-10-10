Італія

Де Россі завершив кар'єру футболіста у 2019 році в аргентинському Бока Хуніорс.

Колишній гравець Роми Даніеле Де Россі став головним тренером СПАЛу. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією ЗМІ, 39-річний італієць є відповідним кандидатом на цю посаду на думку керівництва клубу, яке вірить, що Даніеле зможе налагодити гру та привести команду до потрібних результатів.

Нагадаємо, Де Россі завершив кар'єру футболіста у 2019 році в аргентинському Бока Хуніорс. До цього він провів 17 сезонів у складі Роми.

Де Россі вже має досвід, оскільки він працював у тренерському штабі Роберто Манчіні у збірній Італії під час Євро-2020.

Після восьми турів СПАЛ набрав дев'ять очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці Серії В.