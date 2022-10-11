Італія

Клуб звільнив зі своєї посади Габріеле Чіоффі.

Італійська Верона вирішила звільнити головного тренера Габріеле Чоффі через погані результати.

47-річний фахівець разом зі своїм тренерським штабом залишили клуб 11 жовтня після того, як нещодавно програла Удінезе.

Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.



Il Club ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto.#HVFC pic.twitter.com/TNYecTWrmq — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) October 11, 2022

Чоффі узимку 2021 року став виконуючим обов'язки головного тренера Верони, але після вдалих результатів отримав посаду головного.

Минулий сезон був досить непоганим для клубу — 9 місце у Серії А. Але у цьому році, після 9 турів, клуб займає 18 позицію у чемпіонаті.