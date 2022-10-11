Клуб звільнив зі своєї посади Габріеле Чіоффі.
Габріеле Чіоффі, Getty Images
11 жовтня 2022, 20:54
Італійська Верона вирішила звільнити головного тренера Габріеле Чоффі через погані результати.
47-річний фахівець разом зі своїм тренерським штабом залишили клуб 11 жовтня після того, як нещодавно програла Удінезе.
Чоффі узимку 2021 року став виконуючим обов'язки головного тренера Верони, але після вдалих результатів отримав посаду головного.
Минулий сезон був досить непоганим для клубу — 9 місце у Серії А. Але у цьому році, після 9 турів, клуб займає 18 позицію у чемпіонаті.