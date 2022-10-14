Італія

Італієць встановив нове досягнення у Римі.

Форвард Лаціо Чіро Іммобіле відтепер найкращий бомбардир римського клубу у єврокубках.

Взяття воріт з пенальті у матчі групового етапу Ліги Європи проти Штурма (2:2) стало 21-им у виконанні італійця у турнірах під егідою УЄФА.

Воно допомогло Чіро обійти нинішнього тренера міланського Інтера Сімоне Індзагі із його двадцятьма голами.

Отже, тепер Іммобіле може похизуватися новим досягненням за "б'янкочелесті".

Нагадаємо, що Лаціо не втримав переможний результат із нещодавнім суперником київського Динамо.