Німець може змінити клубну прописку.
Ілкай Гюндоган, getty images
15 жовтня 2022, 11:59
Ювентус розглядає різні варіанти посилення складу у найближче зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercatoweb, туринці націлилися на підписання півзахисника Манчестер Сіті Ілка Гюндогана.
Стверджується, що італійський клуб готовий викласти за німецького футболіста близько 25 мільйонів євро.
В цьому сезоні Ілкай зіграв 10 матчів у всіх турнірах, забив два голи й віддав результативну передачу.
Нагадаємо, що Барселона також має намір підписати Гюндогана.