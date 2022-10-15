Італія

Німець може змінити клубну прописку.

Ювентус розглядає різні варіанти посилення складу у найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercatoweb, туринці націлилися на підписання півзахисника Манчестер Сіті Ілка Гюндогана.

Стверджується, що італійський клуб готовий викласти за німецького футболіста близько 25 мільйонів євро.

В цьому сезоні Ілкай зіграв 10 матчів у всіх турнірах, забив два голи й віддав результативну передачу.

Нагадаємо, що Барселона також має намір підписати Гюндогана.