Іспанія

31-річний німець може продовжити кар'єру у каталонському клубі.

Каталонська Барселона спробує підписати хавбека Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, контракт футболіста закінчується в червні цього року. Переманити Гюндогана до себе хочуть декілька клубів, один з них Барселона.

Головний тренер Барселони Хаві дуже хотів цього літа підписати іншого гравця Ман Сіті Бернарду Сілву, але португалець залишився в Манчестері. Проте Барса все ще не відмовилася від ідеї купити португальського хавбека, який краще підходить під схему Хаві, ніж де Йонг. Нагадаємо, голландець відмовився від зниження зарплати й не захотів покидати каталонський клуб. Тому зарплатний фонд клубу не знизився, що допомогло б Барсі підписати бажаного гравця.

Якщо влітку не вдасться домовитись про трансфер Сілви, каталонці готові підписати Гюндогана. В цьому сезоні Ілкай зіграв 10 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи й віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, на початку кампанії Гюндоган отримав капітанську пов'язку в Ман Сіті.